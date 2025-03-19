İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 100'e yakın kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'na yönelik operasyon hakkında yaptığı açıklamada, "Suç örgütü lideri olarak şüphelenilen Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şahıslarla bağlantılı toplam 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Başsavcılıktan iddialara açıklama

Yaşananların ardından İmamoğlu'nun hastaneye götürülmek yerine karakolda sağlık kontrollerinin yapıldığı ayrıca İBB Başkanına ilaçlarının da verilmediği öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine açıklama yaptı.

Başsavcılık, İmamoğlu'nun ilaçlarını aldığını ayrıca tüm şüphelilerin muayenelerinin kolluk görevlisinin olmadığı mahsus bir odada ve emniyet binası haricinde yapıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki haberler gerçeği yansıtmamakta olup yanıltıcı bilgi kapsamındadır.

Bütün şüphelilerin kullandığı ilaçları gözaltında iken de kullanmaları sağlanmakta olup bu durum kolluk birimince tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şüphelilerin doktor muayeneleri kolluk görevlisinin olmadığı mahsus bir odada ve emniyet binası haricinde yapılmaktadır"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yayımlanan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık, İmamoğlu'nun ilaçlarını aldığını ve tüm şüphelilerin muayenelerinin, kolluk görevlisinin bulunmadığı özel bir odada, emniyet binası dışında gerçekleştirildiğini belirtti.

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