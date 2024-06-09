İstanbul Havalimanı'nda alarm: Kule, pilotları dron nedeniyle uyardı
İstanbul Havalimanı'nda bugün öğle saatlerinde Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri, uçuşları tehlikeye düşürebilecek yükseklikte bir dron tespit etti. Kule görevlisi telsizden İstanbul hava sahasında bulunan uçakların pilotlarına "600 metrede uçan bir dron tespit ettik" anonsu yaparak pilotları uyardı
İstanbul hava sahasında uçuş güzergahında uçurulan dron hava trafik kontrol merkezini alarma geçirdi.
Soçi-İstanbul seferini yapan uçağın pilotu uyarıda bulundu
Kontrolör, İstanbul Havalimanı'na iniş güzergahında uçurulan drona karşı pilotları uyardı. O anlar kule pilot konuşmalarında kayıt altına alındı. İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde görevli kontrolör, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan Soçi-İstanbul seferini yapan bir uçağın pilotuna dron hakkında uyarılarda bulundu.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) dron ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 54 bin 680 TL para cezası uyguluyor.