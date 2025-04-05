İstanbul Havalimanı'nda operasyon: 455 kilogram uyuşturucu yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin titiz ve kararlı mücadelesiyle kaçakçılıkla mücadelede bir kez daha büyük bir başarıya imza atıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOKİM Ekipleri’nin İstanbul Havalimanı-Kargo-Eşya bölümünde düzenlediği operasyonda 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.



Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir. pic.twitter.com/uMRt0zYgsC — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) April 5, 2025

Teknik analiz ve hedefleme çalışmalarının ardından, yurt dışı menşeli ve Türkiye'den transit geçecek bir kargo gönderisi, detaylıca incelendi.

Gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu kaçakçılarının 455,2 kilogram ağırlığında, uyuşturucu ticareti için hazırlanan ve 40 kutudan oluşan kargo gönderisine Gümrükler Muhafaza NARKOKİM ekiplerince el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.