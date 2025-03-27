İstanbul Üniversitesi'nde görevli akademisyen Levent Dölek tutuklandı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestoların ardından gözaltına alınan öğrencilerle dayanışma için Eğitim-Sen bir günlük iş bırakma kararı almıştı.

İş bırakma kararının ardından İstanbul Üniversitesi'nde görevli, Eğitim Sen üyesi akademisyen Levent Dölek evinden gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen Dölek tutuklandı. Dölek'in yanı sıra, TKP üyesi üniversite öğrencisi Abuzer Görgüç ve Devrim Hareketi'nden Kerem Gümre hakkında da tutukluluk kararı verildi.

Dölek, tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edildiğinde şu paylaşımı yapmıştı:

"Bu sabah savcılık tarafından ifadem alınmadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş bulunuyorum. Mahkeme salonun önünden tüm hürriyet sevdalılarına selam olsun! Bu uygulama hukukun en temel teammüllerinin ve kurallarının ayaklar altına alınmasıdır. İstibdada karşı iş, aş, hürriyet için mücadele ettiğimiz için bu baskıya maruz kalıyorsak, bundan da ancak mücadele ederek çıkabileceğimizi biliyorum. Ve bu güne kadar meydanlarda, grevlerde, direniş alanlarında ne söylediysek mahkeme salonunda da sözümüz aynı olacak: Kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet! Memlekete hürriyet işçilerle gelecek!"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bugün yaptığı son açıklamada İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protestolarda 260 kişinin tutuklandığını açıklamıştı.