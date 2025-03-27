Nuray Mert’e “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla dava açıldı

Gazeteci ve akademisyen Nuray Mert, 2024 Ekim'de "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla ifadeye çağrıldı.

Medyascope'ta yer alan habere göre, avukatlarıyla birlikte verdiği ifadede soruları cevaplayan Mert, dava açılacağını tahmin etmediğini belirtti.

Mert'in açıklamasına göre, iddianame kapsamında kendisine yurt dışı yasağı konuldu.

Nuray Mert, suçlamalara temel oluşturan olayların 2013'teki süreç dönemine ait olduğunu vurguladı. Mert, "Pek çok gazeteci gibi PKK mensupları ile görüşmeler yaptık, bunları kamuoyuyla paylaştık" dedi.