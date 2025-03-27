  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gözaltına alınan eski Türkiye güzeli Öztürk hastaneye sevk edildi
Takip Et

Gözaltına alınan eski Türkiye güzeli Öztürk hastaneye sevk edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Türkiye eski güzeli Banu Öztürk gözaltına alınmıştı. Öztürk, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gözaltına alınan eski Türkiye güzeli Öztürk hastaneye sevk edildi
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınan 2009'da Miss Globe Türkiye güzeli Banu Öztürk, dün gözaltına alınmıştı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Banu Öztürk ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Banu Öztürk; Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne, burada yapılan tetkiklerin ardından da 3 hafta gözlem altında tutulması kararıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Dilek İmamoğlu The Economist’te kaleme aldı: Halk artık ‘yeter’ diyorDilek İmamoğlu The Economist’te kaleme aldı: Halk artık ‘yeter’ diyorGündem
100 bin TL kredinin geri ödemesi yükseldi! İşte banka banka güncel oranlar...100 bin TL kredinin geri ödemesi yükseldi! İşte banka banka güncel oranlar...Ekonomi
Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyorEbeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyorEkonomi
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 27 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 27 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
Taksim Metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
Taksim Metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını! Ekiplerin çalışması devam ediyor
Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını! Ekiplerin çalışması devam ediyor
TMSF lüks araçları satışa çıkarmıştı! Dilan-Engin Polat cephesinden ilk açıklama
TMSF lüks araçları satışa çıkarmıştı! Dilan-Engin Polat cephesinden ilk açıklama
Yalvaç Belediye Başkanı hakkında adli işlem başlatıldı
Yalvaç Belediye Başkanı hakkında adli işlem başlatıldı
CHP, yasak kararı için RTÜK'e gidiyor! Saat belli oldu
CHP, yasak kararı için RTÜK'e gidiyor! Saat belli oldu
Ramazan Bayramı'nda Ankara'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı'nda Ankara'da toplu ulaşım ücretsiz olacak