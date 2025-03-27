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Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'e yurt dışı çıkış yasağı getirildi

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'e yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Hakan Aygün, yurtdışı çıkış yasağını haberlerden öğrendiğini ve kendisine bir bilgilendirme yapılmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'e yurt dışı çıkış yasağı getirildi
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Gazeteciler Şaban Sevinç ve Hakan Aygün’e yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Aygün, yasağı haberlerden öğrendiğini ve herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını dile getirirken, Sevinç ise pasaportuna yaklaşık iki hafta önce tahdit konulduğunu belirtti.

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'e yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Aygün, yurtdışı çıkış yasağını haberlerden öğrendiğini ve kendisine bir bilgilendirme yapılmadığını belirtti.

Yurt dışı çıkış yasağı getirildi

Gazeteci Cem Küçük katıldığı televizyon programında Gezi soruşturması kapsamında Halk TV’nin eski yöneticileri Şaban Sevinç ve Hakan Aygün’e yurt dışı çıkış yasağı getirildiğini iddia etti. Küçük, "Halk TV'nin Gezi dönemindeki yayın yöneticileri Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'ün pasaportlarına tahdit getirildi az önce. Tahdit, yurt dışına çıkış yasağı demek. Tahdit, pasaportlara el koyma anlamına da geliyor" diye konuştu.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan gazeteci Şaban Sevinç pasaportuna yaklaşık 2 hafta önce tahdit konulduğunu ifade ederken, gazeteci Hakan Aygün ise kendisinin konuya ilişkin bir bilgisinin olmadığını belirtti ve "Ben de pasaportuma tahdit konulduğunu çıkan haberlerden gördüm. Bana herhangi bir tebligat ulaşmadı" dedi.

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