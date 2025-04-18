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İstanbul Valiliği, CHP'nin Filistin eylemi için yeri uygun bulmadı

CHP'nin Filistin'e destek amacıyla yarın Tünel'den Taksim'e düzenleyeceği yürüyüş, İstanbul Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle uygun bulunmadı.

Haber Merkezi
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İstanbul Valiliği, CHP'nin Filistin eylemi için yeri uygun bulmadı
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin'e destek kapsamında yarın saat 19.00'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu. 

İl Başkanlığı'nın, yarın yapılacak eylemi gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması talebiyle İstanbul Valiliği'ne bildirdiği kaydedildi. Bu bildirimin ardından İstanbul Valiliği'nce CHP'ye eylemin ilgili güzergahta yapılmasının uygun olmadığını sözlü olarak İstanbul İl Başkanlığı'na ilettiği öğrenildi.

Bu bildirime karşın CHP'nin yarın etkinliği düzenleyeceği kaydedildi.

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