İstanbul ve Adıyaman Emniyet Müdürleri değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Selami Yıldız, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne Alper Uzman atandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İki ilde Emniyet Müdürlüğü değişikliği yapıldı.
Buna göre Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakaş görevden alındı, yerine Alper Uzman atandı.
Açık bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.
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