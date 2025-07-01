AFAD büyüklüğünü açıkladı: İstanbul ve Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha hissedildi
AFAD'a göre saat 11:47'de merkez üssü Bursa - Gemlik olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Yalova'da da hissedildi. Saat 12:57'de aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi. AFAD'a göre 70 dakika sonra gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.
AFAD'a göre ilk deprem saat 11:47'de merkez üssü Bursa Gemlik olan 3.9 büyüklüğünde, 9.82 km derinliğinde meydana geldi.
Deprem İstanbul ve Yalova ve çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 1, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2025-07-01
Saat:11:47:20 TSİ
Enlem:40.48361 N
Boylam:29.22083 E
Derinlik:9.82 km
Detay:https://t.co/mrmToVEIFg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 5.3 km olarak ölçtü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 1, 2025
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) https://t.co/pDY5bOlYq7
01.07.2025, 11:47:19 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.3 km#Kandilli
İkinci deprem 70 dakika sonra oldu
Saat 12:57'de aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi. AFAD'a göre 70 dakika sonra gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 1, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2025-07-01
Saat:12:57:34 TSİ
Enlem:40.4925 N
Boylam:29.21333 E
Derinlik:10.14 km
Detay:https://t.co/4hq8mtH1CH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ikinci depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 4.8 km olarak ölçtü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 1, 2025
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) https://t.co/ulPtSr3Xgw
01.07.2025, 12:57:34 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 4.8 km#Kandilli
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre 12:57'deki depremin ardından saat 13:00'te 3 büyüklüğünde 17.7 km derinliğinde aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 1, 2025
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) https://t.co/24OOVh6XJT
01.07.2025, 13:00:44 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 17.7 km#Kandilli
Deprem nedeniyle Bursa'daki bazı vatandaşların binalardan dışarı çıktığı görüldü.
Bakan Yerlikaya: Saha taramalarına başlanmıştır
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumlara bağlı tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını belirtti.
Yerlikaya, “An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
Bursa Gemlik’te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 1, 2025
Depremden etkilenen…
Sağlık Bakanı: Herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) July 1, 2025
Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.
Rabb'im ülkemizi ve…