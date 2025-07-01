  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD büyüklüğünü açıkladı: İstanbul ve Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha hissedildi
Takip Et

AFAD büyüklüğünü açıkladı: İstanbul ve Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha hissedildi

AFAD'a göre saat 11:47'de merkez üssü Bursa - Gemlik olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Yalova'da da hissedildi. Saat 12:57'de aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi. AFAD'a göre 70 dakika sonra gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD büyüklüğünü açıkladı: İstanbul ve Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha hissedildi
Takip Et

AFAD'a göre ilk deprem saat 11:47'de merkez üssü Bursa Gemlik olan 3.9 büyüklüğünde, 9.82 km derinliğinde meydana geldi.

Deprem İstanbul ve Yalova ve çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 5.3 km olarak ölçtü.

İkinci deprem 70 dakika sonra oldu

Saat 12:57'de aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi. AFAD'a göre 70 dakika sonra gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ikinci depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 4.8 km olarak ölçtü.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre 12:57'deki depremin ardından saat 13:00'te 3 büyüklüğünde 17.7 km derinliğinde aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi.

Deprem nedeniyle Bursa'daki bazı vatandaşların binalardan dışarı çıktığı görüldü.

Bakan Yerlikaya: Saha taramalarına başlanmıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumlara bağlı tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını belirtti.

Yerlikaya, “An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı: Herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.

 

Depremzedeler için e-Defter süreleri uzatıldıDepremzedeler için e-Defter süreleri uzatıldıEkonomi
Gündem
Erdoğan-DEM Parti görüşmesi ne zaman? AK Parti'den açıklama geldi
Erdoğan-DEM Parti görüşmesi ne zaman? AK Parti'den açıklama geldi
Acil kodlu yazı gönderildi: Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
Acil kodlu yazı gönderildi: Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
Bakan Yerlikaya’dan Bursa’daki depremlere ilişkin açıklama: Saha taramalarına başlanmıştır
Bakan Yerlikaya’dan Bursa’daki depremlere ilişkin açıklama
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma: Oyuncu Yücel Erten de gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma: Oyuncu Yücel Erten de gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma | Cemil Tugay iddiaları yalanladı: Suç duyurusunda bulunmadık
Cemil Tugay iddiaları yalanladı: Suç duyurusunda bulunmadık
Sarıyer'de denizde kaybolan Serhat Yağız'dan da acı haber geldi
Sarıyer'de denizde kaybolan Serhat Yağız'dan da acı haber geldi