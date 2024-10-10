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İstanbul'da bir bodrumda hafif tanksavar füze bulundu: 1 kişi gözaltında

İstanbul'ın Avcılar ilçesinde bir apartmanın bodrum katında iki adet hafif tanksavar silahı olarak bilinen LAW silahları bulundu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da bir bodrumda hafif tanksavar füze bulundu: 1 kişi gözaltında
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Denizköşkler Mahallesi, Hasan Çelebi Sokak'ta yer alan apartmanın bodrum katına çarşamba günü akşam saatlerinde temizlik yapmak için gelen iki kişinin çuval içerisinde silahları bulduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek silahlara el koydu. Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

LAW silahları nedir?

"Light Anti-tank Weapon" (LAV) kısaltmasıyla bilinen M72 LAW, tek atımlık 66 mm'lik hafif anti-tank füzesi sistemidir.

Genellikle taşınabilir bir roketatar olarak kullanılır. Zırhlı hedeflere karşı etkili bir silah olarak tasarlanmıştır.

LAW silahları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından da kullanılmaktadır.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından Eşek Arısı adı verilmiş olan bir sürümü üretilmektedir.

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