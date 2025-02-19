İstanbul’da kar alarmı: 500’den fazla uçuş iptal edildi
İstanbul'da bugün itibarıyla etkili olması beklenen kar yağışına ilişkin hazırlık yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Valilik de Çarşamba günü itibarıyla sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalacağını belirtti.
İstanbul Valisi Davut Gül, 19-21 Şubat tarihlerinde olumsuz hava koşullarının bekleneceğini bildirdi. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Gül İstanbulluları,
- Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması,
- Araçlarda kış lastiği kullanılması,
- Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması,
- Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi konularında uyardı.
İstanbul Valiliği henüz okul tatiline ilişkin bir açıklama yapmadı.
Perşembe ve cuma okullar tatil olabilir
BBC Türkçe'ye bilgi veren Valilik yetkilileri, meteoroloji müdürlüğü ile yağış beklentisine ilişkin sürekli temas halinde olduklarını aktarıyor.
Anadolu Ajansı'na konuşan Kandilli Rasathanesi'nden Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, perşembe ve cuma okulların tatil olabileceğini söyledi.
Tahminlere göre kentte kar yağışı özellikle Cuma ve Cumartesi kuvvetlenecek ve şehir genelinde etkili olacak.
Özellikle Cuma ve Cumartesi günü kar kalınlığı yer yer 10-20 santimetreye ulaşabilir
1987 kışındaki gibi bir yağış beklentisi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, kentin kuzey kıyılarındaki ilçelerin etkilenebileceği uyarısını yapıyor.
MGM uzmanı Yavuz, 1987 kışındaki gibi bir yağış beklentisi olmadığını da kaydediyor.
AKOM, TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimler için 20-40 santimetre, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacağı tahminini yapıyor.
Beykoz, Şile, Arnavutköy, Sarıyer, Eyüp, Çatalca ve Çekmeköy özellikle etkilenebilecek ilçeler olarak gösteriliyor.
İstanbul'da 19-21 Şubat'ta 500'den fazla uçuş iptal edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da 19-21 Şubat'ta beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de kapasite azaltımlarına gidilerek uçuş iptalleri yapılacağı açıklandı.
Türk Hava Yollarının (THY) günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiğini söyleyen Bakanlık, 19 Şubat'ta yaklaşık 150 uçuşunun, 21 Şubat'ta ise yaklaşık 200 uçuşunun iptal edileceğinin öngörüldüğünü belirtti.
Açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 Şubat'ta uçuş iptal edilmeyeceği kaydedildi.
20 Şubat Perşembe günü içinse Pegasus tarafından 46, Ajet tarafından 22 uçuş iptali yapılmasına karar verildiği bildirildi.
21 Şubat Cuma günüyse, Pegasus tarafından 68, Ajet tarafından 34 uçuş iptali yapılacak.
Bu sayıların anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacağı vurgulandı.
Türk Hava Yolları (THY), tarafından yapılan yazılı açıklamada yolcuların THY'nin internet sitesinden uçuşlarının durumunu kontrol edebileceği ve değişikliklerle ilgili bilgi alabilecekleri belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri havalimanlarındaki kriz merkezleriyle sürekli temas halinde olduklarını aktarıyor.
Kent genelinde buzlanma ve don uyarısı
Kent genelinde buzlanma ve don yaşanabileceği ve ulaşımda aksamalar olabileceği kaydediliyor.
AKOM güncel hava durumu tahminlerinin takip edilmesini ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını öneriyor.
BBC Türkçe'ye bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kentteki tüm hazırlıklara ilişkin açıklamanın Çarşamba günü yapılacağını kaydetti.
Habertürk televizyonu meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel de 3-4 günlük alışveriş yaparak, yollardaki trafiğin azaltılabileceğini tavsiye ediyor.
İstanbul Valiliği motosiklet, elektrikli scooter ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasaklayabilir.
Karadeniz'de de kuvvetli yağış beklentisi
Kar yağışı Karadeniz bölgesinde de etkili olacak.
Kastamonu, Bolu, Düzce gibi illerde sıcaklıklar ciddi şekilde düşecek. Bolu'da Perşembe günü sıcaklıkların eksi 10 dereceye inmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini aktarıyor.
Sibirya soğukları nasıl oluşuyor?
Türkiye'de İstanbul ve özellikle Karadeniz kıyıları kış aylarında iki sistem üzerinden kar yağışı alabiliyor. İzlanda alçak basıncı yoluyla gelen yağış, Türkiye'de 'Balkanlardan gelen soğuk hava' olarak biliniyor.
Sibirya yüksek basınç merkezi ise Türkiye'ye direkt ulaşırsa ayaza neden oluyor. Balkanlardan gelen yağışlı havayla beslenirse ciddi kar yağışı yapabiliyor.
Kış aylarında, kuzey yarımküredeki stratosferin üzerinde soğuk bir hava kütlesi devridaim halinde oluyor. Fincandaki kahveyi hızlıca karıştırdığınızda sıvı döndükçe kenarlara doğru yayılır ve tam ortada bir çekim ekseni yaratır.
Kahve durduğunda ise sıvı merkeze döner. Kutuplarda olan da işte buna benziyor. Soğuk hava kütlesinin dönme hızı yavaşladığında oluşan rüzgar içeri doğru çekilir. Çoğunlukla soğuk hava atmosferin içine çekilir, sınır, hatta ters yöne doğru dönmeye bile başlayabilir. Bu da Avrupa üzerindeki Jet Stream hava akımını tersine çevirir. Batıdan esen meltemle birleşen Sibirya rüzgarı hava sıcaklığını oldukça düşürür ve kar yağışını getirir.