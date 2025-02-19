İstanbul’da kar alarmı: 500’den fazla uçuş iptal edildi

Beykoz, Şile, Arnavutköy, Sarıyer, Eyüp, Çatalca ve Çekmeköy özellikle etkilenebilecek ilçeler olarak gösteriliyor.

İstanbul'da 19-21 Şubat'ta 500'den fazla uçuş iptal edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da 19-21 Şubat'ta beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de kapasite azaltımlarına gidilerek uçuş iptalleri yapılacağı açıklandı.

20 Şubat Perşembe günü içinse Pegasus tarafından 46, Ajet tarafından 22 uçuş iptali yapılmasına karar verildiği bildirildi.

21 Şubat Cuma günüyse, Pegasus tarafından 68, Ajet tarafından 34 uçuş iptali yapılacak.

Bu sayıların anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacağı vurgulandı.

Türk Hava Yolları (THY), tarafından yapılan yazılı açıklamada yolcuların THY'nin internet sitesinden uçuşlarının durumunu kontrol edebileceği ve değişikliklerle ilgili bilgi alabilecekleri belirtildi.

Kent genelinde buzlanma ve don yaşanabileceği ve ulaşımda aksamalar olabileceği kaydediliyor.

Habertürk televizyonu meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel de 3-4 günlük alışveriş yaparak, yollardaki trafiğin azaltılabileceğini tavsiye ediyor.

İstanbul Valiliği motosiklet, elektrikli scooter ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasaklayabilir.

Karadeniz'de de kuvvetli yağış beklentisi

Kar yağışı Karadeniz bölgesinde de etkili olacak.

Kastamonu, Bolu, Düzce gibi illerde sıcaklıklar ciddi şekilde düşecek. Bolu'da Perşembe günü sıcaklıkların eksi 10 dereceye inmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini aktarıyor.

Sibirya soğukları nasıl oluşuyor?

Türkiye'de İstanbul ve özellikle Karadeniz kıyıları kış aylarında iki sistem üzerinden kar yağışı alabiliyor. İzlanda alçak basıncı yoluyla gelen yağış, Türkiye'de 'Balkanlardan gelen soğuk hava' olarak biliniyor.

Sibirya yüksek basınç merkezi ise Türkiye'ye direkt ulaşırsa ayaza neden oluyor. Balkanlardan gelen yağışlı havayla beslenirse ciddi kar yağışı yapabiliyor.