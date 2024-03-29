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İstanbul'da "Mahzen 23" operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten bulunan Maxat Rakhishov ve Talgat Baisaov'un İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

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İstanbul'da "Mahzen 23" operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle aranan 2 suçlunun İstanbul'da düzenlenen Mahzen-23 operasyonu ile yakalandığını duyurdu. Yerlikaya konuya dair açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“İnterpol kırmızı bülteniyle ‘Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık’ suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve ‘Dolandırıcılık’ suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov, İstanbul’da düzenlenen ‘Mahzen-23’ Operasyonuyla yakalandı”