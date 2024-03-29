İstanbul'da "Mahzen 23" operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten bulunan Maxat Rakhishov ve Talgat Baisaov'un İstanbul'da yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle aranan 2 suçlunun İstanbul'da düzenlenen Mahzen-23 operasyonu ile yakalandığını duyurdu. Yerlikaya konuya dair açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
“İnterpol kırmızı bülteniyle ‘Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık’ suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve ‘Dolandırıcılık’ suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov, İstanbul’da düzenlenen ‘Mahzen-23’ Operasyonuyla yakalandı”
İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2024
🟥Talgat Baisaov ve
“Dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan
🟥 Maxat Rakhishov
İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-23” operasyonuyla yakalandı❗️
Aziz… pic.twitter.com/yZoCTRFTjn