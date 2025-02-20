İstanbul’da okullar 21 Şubat Cuma günü tatil mi? Vali Gül açıkladı!

İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Dün başlayan kar yağışı, kentin yükseklerini beyaza bürüdü.

Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, ara sokaklarda ve bazı yollarda olumsuzluklara neden oldu.

İstanbul Valiliği, dün aldığı kararla bugün okulları tatil etti.

Yarın da okullar tatil mi?

Kentteki kar yağışının bugün de devam etmesi yarın ise etkisini daha da artırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul Valisi yanıt verdi

Milyonlarca öğrencinin merakla yanıtını beklediği soruya İstanbul Valisi Davut Gül yanıt verdi.

TRT Haber yayınında konuşan Vali Gül, meteorolojik verilerin inceleneceğini ve kararın bu akşam saatlerine doğru verileceğini söyledi.

“Hava şartları olumsuzsa biz hiçbir çocuğumuzun tırnağına zarar gelmesini istemeyiz.” diyen Vali Gül, "Hava şartları iyileşirse, bazen anlık gelişmeler olabiliyor. O zaman cuma günü okulumuza gitmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Vali Gül, dün akşam saatlerinde kar yağışı nedeniyle yaşanan olumsuzluklara karşı mücadele eden ekipleri ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları denetledi.

35 bin 731 personel görev yapıyor

Valilik koordinasyonunda devam eden çalışmalarda 10 bin 417 araç ve 35 bin 731 personelin görev yaptığı, kar kalınlığının merkez ve güney ilçelerde 5 ila 10 santimetre, kuzey ilçelerde ise 30 ila 35 santimetreye ulaştığı kaydedildi.

Vali Gül'ün, Hasdal-Kemerburgaz-Göktürk güzergahı üzerinde görev yapan Karayolları ekiplerini, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerindeki polis ve jandarma uygulama noktalarını, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Bakım İşletme Merkezi'ni, Yassıören Bakımevi'ni, Kuzey Marmara Otoyolu Garipçe Yerleşkesi'ni, AFAD İl Müdürlüğünü ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde denetlediği aktarıldı.