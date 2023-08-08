İstanbul'da toplu ulaşım ücretleri arttı: Taksi açılış ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. İETT tam bilet fiyatı kaç lira oldu? Taksi fiyatlarına zam geldi. Milyonlarca öğrencinin taşındığı servis ücretlerini ne kadar oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı.
İstanbul'da ulaşıma beklenen zam geldi. Zam oranı yüzde 51,52 oldu.
Tam bilet 15 liraya yükseldi. Okul servisleri en kısa mesafede 1200 liraya çıktı. Taksi ücreti kısa mesafe 70 liraya çıktı.
İstanbul'da toplu ulaşım araçları, taksi, okul ve personel servisine zam yapıldı.
Yeni tarife şu şekilde:
* Tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya,
* öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya,
* öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya,
* tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya,
* öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.
İstanbul'da taksilerde indi bindi kaç TL?
* Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya,
* Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya,
* Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya,
* Sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.
Minibüslerde en kısa mesafe ücreti kaç TL?
Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.
İstanbul'da okul servis ücretlerine ne kadar zam yapıldı?
* Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.
* Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.