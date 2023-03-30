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İstanbul'da uyuşturucu soruşturmaları: 3 ayda 1404 kişi tutuklandı

İstanbul'da yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 ayda 1404 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Başakşehir ilçesindeki bir evde uyuşturucu olduğu belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramada 47 kilogram uyuşturucu, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 123 bin 305 lira, 10 bin 300 avro ile 4 bin 100 Avustralya doları ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

3 ayda 11 bin 531 operasyon yapıldı

İstanbul'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile farklı birimlerde görevli ekiplerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmada, 1 Ocak-30 Mart tarihleri arasında 11 bin 531 operasyon ve denetim gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 14 bin 16 zanlıdan 1404'ü tutuklandı.

 