  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul’daki zirvede taşkınlık: 16 kişi tutuklandı
Takip Et

İstanbul’daki zirvede taşkınlık: 16 kişi tutuklandı

İstanbul'da bir otelde düzenlenen zirvede taşkınlık çıkardıkları, slogan atıp pankart açtıkları ve polise mukavemet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul’daki zirvede taşkınlık: 16 kişi tutuklandı
Takip Et

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1-3 Aralık tarihleri arasında bir otelde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nin ikinci günü seminer sırasında otele gelerek taşkınlık çıkaran, otele zarar veren, güvenlik görevlilerine ve sonrasında polis memurlarına mukavemet gösteren, slogan atan ve pankart açan 17 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınarak sulh ceza hakimliğine çıkarılan 17 şüpheliden 16'sı hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklama kararı verildi. Diğer şüpheli ise hakimlikteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

TEPAV Perakende Güven Endeksi ekim ayında yükseldiTEPAV Perakende Güven Endeksi ekim ayında yükseldiEkonomi

 

TÜİK, iktisatçı Mustafa Sönmez'e tazminat davası açtıTÜİK, iktisatçı Mustafa Sönmez'e tazminat davası açtıGündem

 

 

Gündem
Yoklamada dijital devrim: Üniversitelerde QR kodlu sistem başladı
Yoklamada dijital devrim: Üniversitelerde QR kodlu sistem başladı
HSK'dan, Büyükçekmece Adliyesi’nin adlî emanetindeki soyguna ilişkin soruşturma
HSK'dan, Büyükçekmece Adliyesi’nin adlî emanetindeki soyguna ilişkin soruşturma
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul’da 339 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul’da 339 organize suç örgütü çökertildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
TÜİK, iktisatçı Mustafa Sönmez'e tazminat davası açtı
TÜİK, iktisatçı Mustafa Sönmez'e tazminat davası açtı
Adalar Adliyesi adli emanetinde soygun: Zabıt katibi tutuklandı
Adalar Adliyesi adli emanetinde soygun: Zabıt katibi tutuklandı