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İstanbullular depremin ardından geceyi parklarda çadırlarda geçirdi

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından geceyi evlerinde geçirmek istemeyen bazı vatandaşlar sokaklarda ve camilerde uyumayı tercih etti. Çoğu vatandaş battaniyeleri ile camilere sığındı ve parklara çadır kurarak geceyi atlatmaya çalıştı.

Haber Merkezi
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İstanbullular depremin ardından geceyi parklarda çadırlarda geçirdi
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İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerine dönmek istemeyen bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

Fatih'teki çeşitli parklarda bazı vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalırken bazıları ise yere serdikleri yataklarında uyumayı tercih etti. Vatandaşların bazıları ise arabalarının içinde uyurken görüntülendi.


İstanbul Valiliği'nin açıklaması sonrası gece boyunca vatandaşların kullanımına açık olan camiiler de vatandaşların uyumak için tercih ettiği mekanlardan oldu.

Fatih'te bulunan Şehzade Camii içerisinde vatandaşların uyuduğu anlar görüntülendi. Vatandaşlar camii içerisinde hem soğuktan hem de deprem tehlikesinden korunarak geceyi atlatmaya çalıştı.

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