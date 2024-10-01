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İstanbullular dikkat! Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza

Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin yalnızca Kabataş-Eminönü ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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İstanbullular dikkat! Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza
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 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla Eminönü ile Sirkeci istasyonları arasında sefer yapılamıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Eminönü ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

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