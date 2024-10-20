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İstanbul'un simit, kestane ve mısır satılan araçlarına yeni tasarım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeniden tasarlanan seyyar simit, kestane ve mısır satış araçlarının ilk modelleri, 25 Ekim’den itibaren Beşiktaş Meydanı’nda İstanbulluların beğenisine sunulacak.

Haber Merkezi
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İstanbul'un simit, kestane ve mısır satılan araçlarına yeni tasarım
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İBB'den yapılan açıklamaya göre, kentin çeşitli meydanları ile işlek caddelerinde bulunan seyyar simit, mısır ve kestane satışı yapılan araçların daha yenilikçi ve estetik görünüme kavuşması amacıyla İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğünce çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, özellikle tarihi meydanlarda ve İstanbul Boğazı kıyılarında yer alan seyyar satış üniteleri için meydanların dokusu dikkate alınarak farklı tasarımlar geliştirildi. Kemerli, neşeli modern ve totem modellerinin her birinin simitçi, mısırcı ve kestaneci kullanımları olmak üzere toplamda 9 farklı konsept hazırlandı.

Güneş paneli kullanıldı

Yeni satış ünitelerinin tamamında enerji verimliliği açısından güneş paneli kullanıldı. Kullanılan malzeme sayesinde kullanıcılara kolay temizleme imkanı da sağlayacak ünitelerde, soğuk kış şartları için örtü sistemi ve kullanıcıların yerle temasını kesmek için platform tasarlandı.

Üretilen 9 yeni tasarım, 25 Ekim'den itibaren Beşiktaş Meydanı'nda İstanbulluların beğenisine sunulacak. Yeni seyyar satış ünitelerinin İstanbul genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

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