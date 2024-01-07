İşte AK Parti'nin yeni seçim şarkısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul'da partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte AK Parti'nin yerel seçim için hazırladığı şarkı da çalındı. İşte "Hep yeni hep ileri AK Parti" nakaratıyla söylenen şarkının sözleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 31 Mart yerel seçimlerindeki adayları açıklarken fonda da AK Parti'nin yeni seçim şarkısı çalındı. "Hep yeni hep ileri AK Parti" nakaratıyla söylenen şarkının sözleri şöyle:
Biz bir bir bir araya gelelim
Sen ben yok hep biz diyelim
Yeniden en güçlü olsun diye Türkiyem
Hep yeni hep ileri AK Parti
Yan yana, can cana el ele verelim
Canımızdan daha çok çok çok sevelim
O titreten gücünü bulsun diye Türkiyem
Hep yeni hep ileri AK parti
Gücünün doruğunda, düşmanın kabusunda, mazlumun duasında olsun diye Türkiyem
Hep yeni hep ileri AK Parti
Her zaman her yerde nehirden denize, zaferden zafere koşsun diye Türkiyem
Hep yeni hep ileri AK Parti