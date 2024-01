İşte AK Parti'nin yeni seçim şarkısı 

Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 31 Mart yerel seçimlerindeki adayları açıklarken fonda da AK Parti'nin yeni seçim şarkısı çalındı. "Hep yeni hep ileri AK Parti" nakaratıyla söylenen şarkının sözleri şöyle:

Biz bir bir bir araya gelelim

Sen ben yok hep biz diyelim

Yeniden en güçlü olsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK Parti

Yan yana, can cana el ele verelim

Canımızdan daha çok çok çok sevelim

O titreten gücünü bulsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK parti

Gücünün doruğunda, düşmanın kabusunda, mazlumun duasında olsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK Parti

Her zaman her yerde nehirden denize, zaferden zafere koşsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK Parti