İşveren, kayıtlı mülteci ve işçi davalarında zaman aşımının 1 yıla inmesini istedi

Hüseyin GÖKÇE

Türkiye’de çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili konular zaman zaman dozu azalsa da gündemin ilk sıralarında yer almayı sürdürüyor. Emeklilik yaşı, prim günü, emekli aylıkları hesaplama yöntemi son günlerin en tartışmalı konusu.

Yanı sıra işverenler ise uygulanan sıkılaştırma politikasının, ekonomik faaliyetlere ve kendi şirketlerine etkisini azaltmak için temaslarını sürdürüyorlar.

Bununla ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde oda ve borsa başkanları ile bir araya geldi.

Toplantının basına açık bölümünde Hisarcıklıoğlu, gelir vergisi tarifelerinde düzenleme talebini yineledi. Kapalı bölümde ise işverenlerin özellikle istihdam konusunda çeşitli şikayet ve önerilerde bulunduğu kaydedildi.

Örneğin kredi kartı ile yapılan SGK ödemelerinden komisyon alınmasına yönelik itirazın bakan Işıkhan tarafından makul karşılandığı ve bunun düzeltilmesi yönünde bürokratlara talimat verildiği belirtiliyor.

Yani sıra işverenlerin tam sıfatları mülteci olmayan, geçici koruma altındaki Suriyeliler başta olmak üzere yabancıları iştiham etme noktasındaki taleplerini bu toplantıda da dile getirdikleri ifade ediliyor. İşverenlerin, bu durumda bulunanlardan istihdam edilebilir olanların kayıt altına alınarak, ihtiyacı bulunan işletmelerde çalıştırılmasının önünün açılması yönünde düzenleme bekledikleri aktarılıyor.

Toplantıda işverenlerin işçi işveren davalarının tamamına yakınının işçi lehine sonuçlanmasından yakındıklarının altı çizilirken, 10 yıldan 5 yıla indirilen zaman aşımı süresinin 1 yıla düşürülmesi yönünde taleplerini ilettikleri, Almanya’da bu sürenin 1 ay olduğunu belirttikleri öğrenildi.

Kamuda olduğu gibi özelde de iş değiştirirken patrondan onay alınsın

Öte yandan işverenlerin, çalışanların işyerini kolay değiştirmesini önleyecek tedbirler alınmasını da istedikleri bildiriliyor. Bir oda başkanının, “Bizim 1-2 yıl uğraşıp sıfırdan yetiştirdiğimiz elemanlar, çok küçük maaş farklarıyla hemen başka işyerine geçiyor. Oysa kamuda bir kurumdan başka kuruma gitmek için önceki kurumundan muvafakat isteniyor. Özel sektörde de böyle bir şey olabilir” ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

Memurlar kamuya geçmeden 3 yıl özel sektörde çalışsın

Özel sektörün istihdam sorunun çözülmesi için bir öneri de kamuda çalışmaya başlamanın ön şartı olarak özel sektörde en az 3 yıl çalışmış olmanın getirilmesi de talepler arasında yer aldı. Bununla ilgili İŞKUR yetkililerinin de özel bir düzenlemeye hazırlandıkları öğrenildi. Bunun, İŞKUR’a kayıtlı olup da kendisine önerilerin 3 işi kabul etmeyen kişilerin artık kamuda görev alamayacağı yönünde bir mevzuat değişikliği olduğu belirtiliyor.