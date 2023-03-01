İYİ Parti adaylık konusunda tutumunu netleştirdi

Mehmet KAYA

ANKARA - Altılı masa, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere yarın liderler düzeyinde toplanacak. Genel başkanlar parti organlarından tam yetkiyi aldı. Toplantının yaklaştığı bir ortamda İYİ Parti’nin aday konusunda sert bir tutum içinde olacağı ve bunun da masanın dağılmasına yol açabileceği yönünde iddialar ve söylentiler çıktı.

EKONOMİ’nin görüştüğü İYİ Parti yetkilileri, kilit konumlarının farkında olduklarını ancak toplantıdaki tutumlarının kriz oluşturmayacak şekilde belirlendiğini kaydettiler. Buna göre, İYİ Parti, kamuoyu analiz ve araştırmalarına dayalı olarak aday konusundaki görüşlerini açıklayacak. Yetkililer, “Elbette CHP’nin, diğer partilerin de hazırlığı olacaktır, onlar da tezlerini söyleyecektir. Bütün bunlar tartışılacak” dedi. İYİ Parti’nin masaya getireceği isimlerin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olduğu zaten kamuoyuna yansımıştı. İYİ Parti kaynakları masayı dağıtma ya da kriz çıkarma gibi bir tutumları olmayacağını belirterek, “Elbette değerlendirmelerin sonunda Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı benimsenirse İYİ Parti bu kararı destekleyecek ve seçimlerde var gücüyle çalışacaktır” dediler.

“Her iki partinin yetkilileri sürekli temas halinde”

Bilgi veren kaynaklar, iki partinin hem genel konular, hem de 2 Mart günü yapılacak toplantıya yönelik olarak sürekli temas halinde olduğunun da altını çizdiler. Zaman zaman açıklamalarla kamuoyu gündemine gelen görüş ayrılıklarının temasları kesmediğinin altı çizildi.

Aday belirlemeye yönelik olarak yapılacak toplantıya ilişkin İYİ Parti’nin hazırlıklarını tamamladığı ve sürpriz bir tavır sergilemeyecekleri vurgulanıyor. Kamuoyu araştırmaları ve benzeri analizler doğrultusunda bir hazırlık yapıldığı ve bunların tartışmaya açılacağı bildirildi. Tarafların benzeri analizleri ve çalışmaları yaptığının bilincinde olduklarını belirten İYİ Parti yetkilileri, bütün unsurlar tartışıldıktan sonra, ortaya çıkacak mutabakata da tam destek vereceklerini belirttiler. Bu yorum üstü örtülü olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmakta kararlılığını sürdürmesi halinde İYİ Parti’nin adaylığa tam destek vereceği anlamına geliyor.

Yarın yapılacak toplantı öncesinde, İYİ Parti’nin adaylık konusunda katı tutum sergileyeceği yönünde söylentiler yayılmıştı. Olası aday üzerindeki görüş ayrılığının bu nedenle bir krize neden olacağı tahminleri de yapılmıştı.