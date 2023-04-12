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İYİ Parti: Devlet ve hükümet arasındaki farklılık ve denge, milli iradenin aleyhine bozuldu

İYİ Partili Zorlu, "Bakanlıklar seçim karargahı, kamu kaynakları siyasete malzeme yapılamaz. Çünkü siyasette hakça bir rekabet, öncelikle devletin hak ve adalet sisteminin tecellisiyle gerçekleşebilir. Maalesef şu anki yönetim sistemi bu anlayışı yerle bir etmiştir. Devlet ve hükümet arasındaki farklılık ve denge, milli iradenin aleyhine bozulmuştur." dedi.

Haber Merkezi
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin "Türkiye tarih yazacak" sloganıyla başlattığı seçim kampayasıyla ilgili “İnsanı yaşatmayan devlet anlayışı tarih olacak” yazılı görseli sosyal medya hesabından paylaştı.

Zorlu paylaşımında şunları kaydetti:

"Bakanlıklar seçim karargahı, kamu kaynakları siyasete malzeme yapılamaz. Çünkü siyasette hakça bir rekabet, öncelikle devletin hak ve adalet sisteminin tecellisiyle gerçekleşebilir. Maalesef şu anki yönetim sistemi, bu anlayışı yerle bir etmiştir. Devlet ve hükümet arasındaki farklılık ve denge, milli iradenin aleyhine bozulmuştur. İYİ Parti olarak, bu dengeyi yeniden kuracak ve devletin kaynaklarını milletin refahı için kullanacağız."

 

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