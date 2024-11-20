İYİ Parti Grup toplantısında bir kişi uludu! Dervişoğlu’ndan “Ocak dışısın” tepkisi

TBMM'de İyi Parti grup toplantısı gerçekleştirildi. Partililere seslenmek için kürsüye çıkan Müsavat Dervişoğlu, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuşması nedeniyle salondan destek gören Dervişoğlu için "Türkiye'nin gururu Dervişoğlu" sloganları atıldı.

Alkışlar devam ederken salonda bulunan partililerden birisi uludu. O anlarda uluyan vatandaşa seslenen Dervişoğlu'nun verdiği tepki, çok konuşuldu.

"Bir ocağımız olsa ocak dışısın diyeceğim..."

Gülümseten anların yaşandığı anda Dervişoğlu, partiliye "Değerli dava arkadaşlarım, aziz milletim, ne desem şimdi sana. Bir ocağımız olsa ocak dışısın diyeceğim ama. Allah var etsin." dedi.