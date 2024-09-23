İYİ Parti lideri Dervişoğlu'dan adaylık açıklaması: Erdoğan iki dönem seçilmesi gerekirken üç dönem seçildi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Katıldığı programda, "CHP'nin Kasım 2025 tarihine kadar erken seçime tamam deriz fakat sonrasına hayır diyoruz." şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olmak için Erdoğan'ın Anayasa'yı çiğnemesiyle, yine bu Anayasa'yı tanımayarak onun aday olmasını temin etmeye yönelik adımlar atmanın birbirinden farkı yok." diyerek CHP'nin erken seçime ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

NOW Haber'de açıklama yapan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Benim bu konuda duruşum net. Ben Süleyman Demirel gibi cebimde Anayasa ile geziyorum. Bu Anayasa'nın 101'inci maddesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olamayacağını söylüyor. Ama kamuoyu araştırmalarında başka adaylarla Erdoğan'ın yarıştırıldığına şahit oluyoruz. Erdoğan burada 'ben bir yolunu bulacağım, Anayasa buna mani olsa bile ben önümüzdeki seçime aday olarak gireceğim ve bunun için de bazı çevreler benim bu emelime hizmet etmeye tarafımdan mecbur ve mahkum bırakılacak' dedirtmek istiyor. Bu aslında kurgulanmış bir senaryo.

"Biz bu konuyla ilgili gerekli mücadeleyi vereceğiz"

Eğer birileri Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını konuşulabilir hale getirmek için bu siyasi manevraları yapıyorlarsa bu Anayasa'ya benim baktığım pencereden bakmıyorlardır. Bu Anayasa yürürlükte olan bir Anayasa ise siyasi tartışmaların odağından Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkarılması lazımdır. 'Biz Erdoğan'ı yenerek göndermek istyoruz' gibi sırf Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimde yenmek için olsa dahi Anayasa çiğnenmek isteniyorsa bu da yapılmaması gereken şeylerden biridir. Biz bu konuyla ilgili gerekli mücadeleyi vereceğiz. Bunu Sayın Erdoğan gündeme getirmiyor. Kamuyoyu araştırmalarında diğer adaylarla Sayın Erdoğan'ı yarıştıranlar başkaları, Erdoğan'ın yeniden aday olmasını temin etmek üzere erken seçim kararını gündeme getirip tartışmayı açanlar başkaları. Siz böyle yaparsanız bunlara bağlı olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü açacak yeni anayasal düzenlemeleri gündeme getirme stratejisi getirilir. Bu nedenle benim söylediğimi CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de söylerse Recep Tayyip Erdoğan bu tartışmanın dışına çıkar.

Cumhurbaşkanı adayı olmak için Erdoğan'ın Anayasa'yı çiğnemesiyle, yine bu Anayasa'yı tanımayarak onun aday olmasını temin etmeye yönelik adımlar atmanın birbirinden farkı yok. İkisi de Anayasa'yı ve hükümlerini tanımamaktır. Dolayısıyla Erdoğan iki dönem seçilmesi gerekirken üç dönem seçilmiştir, muhalefet buna doğru bir biçimde geçmişte itiraz etmeyi becerememiştir. Çünkü zafer kazanma iştahıyla hareket etmiştir. Aynı durum şimdi de kapının önünde duruyor." (ANKA)