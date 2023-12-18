İYİ Parti Sözcüsü Zorlu istifaları değerlendirdi: Planlı bir saldırı

Seçimlere "hür ve müstakil" girme kararının ardından aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda isim İYİ Parti'den ayrılma kararı aldı. Üst yönetimdeki istifa dalgası teşkilatlara da yayıldı. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Peş peşe gelen istifalara ilişkin parti sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı.

Zorlu, "Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Bize yeni üye katılımlar da oldu. Kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek isterim. Spekülasyonlara izin verilmemesi gerekiyor" diye konuştu.