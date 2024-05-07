İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem de CHP'ye katıldı.

Rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in taktığı Erdem, şunları söyledi:

"3 kız babası bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hayatım boyunca hep doğruları ve gerçekleri savundum. Bunları Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, kurucu değerlerinin hepimize verdiği güçle yaptım. Beni aranıza kabul ettiğiniz için, hepinizle birlikte Türkiye'de adalet ve hukukun yeniden parlaması için, eşitlik gelmesi için, kadın haklarının erkeklerle eşit olabilmesi ve her zaman daha da yükselmesi için ve milletimizi mutsuz eden tek adam rejimini sonlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."



Özel, partisinin grup toplantısındaki konuşmasından önce CHP'ye üye olan dördüzlere de rozetlerini taktı.