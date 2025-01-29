İYİ Parti'den istifa etmişti: 'Ünal Karaman bugün AK Parti'ye katılacak'

Konya Milletvekili Ünal Karaman, 20 Ocak Pazartesi günü İYİ Parti'den istifa etmişti.

X hesabından yaptığı açıklamada "Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi." diyen Karaman, "Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir." ifadelerini kullanmıştı.

İstifa kararının ardından Ünal Karaman'ın hangi partiye katılacağı merak konusu olmuştu.

TGRT Haber Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, Ünal Karaman'ın bugün AK Parti'ye katılacağını duyurdu.

"Son dakika değişikliği olmazsa Ünal Karaman bugünkü grup toplantısında AK Parti'ye katılacak." ifadelerini kullandı.

Kürşad Zorlu da AK Parti'ye katılmıştı

Öte yandan, Ünal Karaman gibi bir süre önce İyi Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu da 21 Ocak'ta AK Parti'ye katılmıştı.