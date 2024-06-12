İYİ Partili Rıdvan Uz, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Milletvekili Rıdvan Uz, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

İYİ Parti'li Hakan Şeref Ongun, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Ongun, "İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan UZ, Genel Başkanımız Sayın D.Müsavat DERVİŞOĞLU tarafından, Parti Tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye istinaden, TEDBİRLİ olarak ve KESİN İHRAÇ talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Akşener dilekçe ile "fotoğraflarımı kaldırın" demişti

Meral Akşener, İYİ Parti'ye bir dilekçe göndererek, Merkez ve teşkilatlardan fotoğraflarının kaldırılmasını istemişti.

Akşener, “12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale milletvekili Rıdvan Uz ‘beyefendinin’; “Kurucu Genel Başkan” olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı’nı ziyareti nedeniyle, fotoğrafımın Genel Merkez, Milletvekili, İl ve İlçe Teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım." ifadesini kullanmıştı.