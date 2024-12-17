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İYİ Partili vekil Ünal Karaman kaçak avda yakalanmıştı! Keçilerle ilgili Meclis'e önerge vermiş

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçilerini avlayan, aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman'ın da bulunduğu 4 kişiye 650 bin lira para cezası kesilmişti. Karaman’ın 7 ay önce "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor?" diye Meclis’te soru önergesi verdiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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İYİ Partili vekil Ünal Karaman kaçak avda yakalanmıştı! Keçilerle ilgili Meclis'e önerge vermiş
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Olay geçtiğimiz günlerde Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşandı. Kolonkaya köyü mevkisinde yaban keçisi avlandığını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğü'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, arazideki incelemede Elazığ’dan kente gelen ve aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da eşlik ettiği 4 kişilik grubun, kaçak olarak 2 yaban keçisi avladığını tespit etti.

Kaçak avcılar hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanununa muhalefet" suçundan idari işlem başlatılarak para cezası kesildi.

​​​​​​​DKMP personelince kaçak avlanan yaban keçilerine ve av tüfeklerine el konuldu.

'Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor?' diye Meclis'e soru önergesi vermiş

Olayla ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. NTV'de yer alan habere göre İYİ Partili Ünal Karaman'ın yalnızca 7 ay önce "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor" diye Meclis'e soru önergesi verdiği ortaya çıktı.

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