İzmir Barosu hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Avukat Bülent Karagöz, Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin, belirtilen eylemlerin disiplin hukuku çerçevesinde kovuşturma gerektirecek nitelikte olduğuna karar vererek, iptal kararını İzmir Barosu'na 28 Ocak'ta tebliğ ettiğini belirtti. Karagöz, baronun tebliğ aldıktan sonra 30 gün içinde kovuşturma izni vermesi gerektiğini ifade ederken, bu sürenin dolmasına rağmen gerekli iznin verilmediğini vurguladı. Bu nedenle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na, baronun yönetim kurulu başkanı Sefa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

"Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu koşullar çok önemli"

Karagöz, Ankara 18. İdare Mahkemesinin kararıyla barolarda ve meslek odalarında Anayasanın ilk dört maddesine aykırı ve terör örgütünün propagandasını içerecek konuşmalar yapılmasının hem disiplin kovuşturmasını gerektirdiğini hem de şartlar varsa kanundaki cezai kovuşturma yapılacağının netleştiğini ifade ederek "Bu süreç Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu koşullarda çok önemli. İstanbul Barosu yönetimi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği kararla amaç dışı faaliyet yaptığı için görevden uzaklaştırma kararı verildi, daha sonra genel kurul yapacak" dedi.