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İzmir Konak'ta İZBAN raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

İzmir'de seyir halindeki İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) treni, Alsancak makas bölgesinde raydan çıktı. Olayın ardından yüzlerce vatandaş, acil çıkış prosedürleri uygulanarak tahliye edildi ve raylar üzerinde yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

Haber Merkezi
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İzmir Konak'ta İZBAN raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
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İzmir'in Konak ilçesinde, Karşıyaka istikametinden Cumaovası yönüne gitmekte olan İZBAN treni, Halkapınar İstasyonu'ndan çıktıktan sonra Alsancak İstasyonu'na girmek üzereyken, makas bölgesinde raydan çıktı.

Vatandaşlar tahliye edildi

İçerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu İZBAN’ın acil çıkış kapıları açılarak vatandaşlar raylara indi