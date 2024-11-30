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'İzmir Marşı yasaklandı' iddiası üzerine MSÜ'den videolu paylaşım

Kara Harp Okulu'nda öğrencilerin İzmir Marşı'nı okumalarının yasaklandığını iddiaları üzerine Millî Savunma Üniversitesi eğitim sırasında İzmir Marşı'nın söylendiğini gösteren bir video paylaşarak söz konusu iddiaları yalanladı.

Haber Merkezi
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'İzmir Marşı yasaklandı' iddiası üzerine MSÜ'den videolu paylaşım
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Mezuniyet töreninde teğmenlerin “kılıçlı yemin töreni” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmalarıyla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığı Kara Harp Okulu’nda, İzmir Marşı'nın geçen yıl yasaklandığı iddi edildi.

T24 yazarı Tolga Şardan, kılıçlı yemin töreni ile tartışmaların odağındaki Kara Harp Okulu’nda geçen yıl dikkat çekici bir dizi olayın yaşandığı bilgisine ulaştığını yazmış, "Sürecin merkezindeki gelişme; okulda eğitim gören öğrencilerin okuduğu İzmir Marşı’nın yasaklanması! Evet, yanlış duymadınız; stadyumlarda, mitinglerde, hemen yerde binlerin, on binlerin okuduğu marşın Kara Harp Okulu’nda okunması geçen yıl yasaklanmış. Aldığım bilgiye göre, İzmir Marşı’nın öğrenciler tarafından okunmasının yasaklanmasının gerekçesi 'siyasi mesaj' taşıması" ifadelerini kullanmıştı.

MSÜ'den videolu paylaşım

Söz konusu iddialar üzerine Millî Savunma Üniversitesi, eğitim sırasında İzmir Marşı'nın söylendiğini gösteren bir video paylaştı. "Kara Harp Okulunda eğitimlerine devam eden Harbiyeliler" notuyla yapılan paylaşımda, öğrencilerin İzmir Marşı söylediği görüldü.

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