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İzmir Menderes'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Haber Merkezi
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İzmir Menderes'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Menderes ilçesi Görece Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan orman yangını, bugün saat 13.35'te fark edildi.

Yangına müdahale devam ediyor

İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile yangına müdahale devam ediyor.

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