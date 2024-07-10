BYD Türkiye'de yatırım planını hızlandırıyor

BYD Türkiye Genel Müdürü Ergün, Türkiye'de 150 bin üretim kapasitesinin başlangıç olduğunu söyledi. Yatırım planlarının gelecek dönemde agresif şekilde hızlanacağını söyleyen Ergün, otomotiv/bydden-turkiye-aciklamasi-yatirim-plani-hizlanacak-h1614">CNBC-e'den Alara Akgün'ün haberine göre, yıl bitmeden mevcut iki modele ilave bir model daha ilave edileceğini belirtti.

BYD'nin Türkiye'de bulunan 10 bayisine yıl sonuna kadar 10 daha eklenerek 20’ye çıkarılması planlıyor.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergün, "Arsa ile genişleme söz konusu" derken, hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir araç üretiminin Türkler için büyük avantaj olduğunu da sözlerine ekledi.

Modeller artacak

BYD'den araç alanların, yatırımla soru işaretlerinin ortadan kalkması beklenirken, kasım ayında satış hedefinin yükselerek, model sayılarının çok hızlı artacağı iletildi.

Üretim yatırımının sözleşmede 2026 yılının sonuna kadar imzalanmasına yönelik Ergün, kendi içlerinde daha hızlı bitirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

"İthalat yapacağız"

Son çıkan tebliğden muaf olarak elektrikli araç ithalatı yapabileceklerini de açıklayan BYD Türkiye Genel Müdürü, vergi muafiyetinin yatırım kararını hızlandırsa da pazarda yeri olması nedeniyle Türkiye'nin planlarında hep öncelikli olduğunu da belirtti.

Diğer Çinli markaların Türkiye’de yatırım planları ile Togg'un pazarının güçlü olmasına yönelik de Ergün, "İlk 3 yılda kendimizi ilk 3'ün içerisinde görüyoruz. Diğer markalarla beraber çalışacağız" cevabını verdi.