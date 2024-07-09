Otomotivde 27 yılın ardından ilk dev yatırım!

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yatırım anlaşması imzalandı. Çinli otomotiv deviyle imzalar, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından atıldı.

Hükümetin Çin’den ithal edilen araçlara yönelik yüzde 40 ek gümrük vergisi kararı, Çinli otomotivcileri Türkiye’de üretim yapmak konusunda harekete geçirmiş, bu konuda ilgili bakanlıkla görüşmeler hızlanmıştı. Geçen hafta BYD üst düzey yetkilileri, Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırımla fabrika kuracaklarını açıklamıştı.

EKONOMİ gazetesi, dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın, BYD’nin yatırım kararını İstanbul’da otomotiv sektörü temsilcilerinin de davet edildiği bir törenle duyuracağını yazmıştı. EKONOMİ'nin edindiği bir diğer bilgiye göre, dünkü toplantıya Zorlu Grubu ve Anadolu Grubu'nun da yetkilileri davet edilmiş.

Avrupa’ya ihracat yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırım anlaşmasını yazılı bir açıklama ile duyurdu. Yapılan anlaşma çerçevesinde, BYD’nin Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor.

2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. BYD tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “BYD’nin bu yeni üretim tesisine yaptığı yatırım, markanın yerel üretim yeteneklerini daha da geliştirecek ve lojistik verimliliğini artıracaktır. Bölgede yeni enerji araçlarına yönelik artan talebi karşılayarak Avrupa’daki tüketicilere ulaşmayı hedefliyoruz.”

Bakan Kacır, BYD’nin Türkiye’ye yatırım yapmasından dolayı duydukları memnuniyeti vurgulayarak, “Bu yatırım kararı, Aralık ayında Çin’e yaptığımız ve BYD’nin 110 bin mühendisiyle günde 32 patent ürettiğine tanık olduğumuz ziyaretten bu yana devam eden görüşme ve istişarelerin ürünüdür” dedi.

Kacır, açıklamasına şöyle devam etti: “Yeni nesil araçların yüksek yerli katma değerle üretimine yönelik bu yatırım, otomotiv sektörümüze güç katacak. Avrupa’nın en büyük üçüncü otomobil üreticisi olan Türkiye’de, 35 milyar doların üzerinde yıllık tutar ile ihracatın lider sektörü olan otomotiv sektöründe yeni nesil ve çevre dostu elektrikli araçlara yönelik dönüşümü öncelikli bir hedef olarak görüyoruz. Türkiye, yeni yatırımlarla otomotiv sektöründe dönüşümün lider ülkesi olacak.”

Türk otomotiv sanayi için tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirten Kacır, “Otomotiv sektöründe sekizi küresel, on üç marka üretim yapıyor. Üretimimiz, geçtiğimiz yıl 1 milyon 400 bini aştı. Türkiye, yatırımcılar için Gümrük Birliği yoluyla Avrupa pazarına ve yirmi üç ülkeyle imzalamış olduğu serbest ticaret anlaşmalarıyla pek çok ihracat pazarına erişim kapısıdır” dedi.

Otomotivde 27 yıl sonra ilk yabancı yatırım

BYD’nin imzasıyla, 27 yıl sonra Türk otomotiv sektörüne ilk kez doğrudan bir yabancı yatırım gelmiş oldu. BYD’nin yatırımının diğer yabancı yatırımcıları da pozitif etkilemesi bekleniyor. Chery ve MG gibi diğer Çinli markaların Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de ATMO Group tarafından temsil edilen SWM Motor, Türkiye’de üretim yapmak için başvuru yaptığını duyurmuştu.

BYD üst yönetimi bugün Manisa’da

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BYD’nin üretim yapacağı yer konusunda bilgi paylaşmadı. EKONOMİ gazetesinin Manisa sanayi çevrelerinden edindiği bilgiye göre, BYD üst yönetimi Salı günü (bugün) Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ni (MOBS) ziyaret edecek.