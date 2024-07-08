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İSO Başkanı Bahçıvan'dan BYD yorumu: Üretimin, hedeflenen 2026 yılı sonunda başlamasını diliyorum

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Çin'in ve dünyanın güçlü otomobil firması BYD'nin Manisa'da 1 milyar dolarlık elektrikli araç üretim kararı almasının sanayi ve üretim hayatı açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti.

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İSO Başkanı Bahçıvan'dan BYD yorumu: Üretimin, hedeflenen 2026 yılı sonunda başlamasını diliyorum
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Bahçıvan, sosyal medya platformu X'de yaptığı açıklamada, söz konusu yatırım kararının Türkiye ve Türk sanayisinin geleceğine duyulan güveni gösterdiğini ifade etti.

Bahçıvan, "Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız arasında imzalanan anlaşmayla başlayan yatırım sürecinin kısa sürede tamamlanarak, üretimin hedeflenen 2026 yılı sonunda başlamasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

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