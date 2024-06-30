İzmir'de sanayi tipi tüp patladı: 5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı

İzmir’de bir binın zemin katında bulunan restoranda patlama meydana geldi. Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde bir binanın zemin katında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından bölge savaş alanına dönerken, ihbarlar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: 5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki patlamada 5 kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

İzmir Valisi Elban: Patlama sanayi tüpü kaynaklı

İzmir Valisi Süleyman Elban, olay yerinden yaptığı açıklamada "Sanayi tipi tüp patladı. Maalesef 4 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Şırdancıda sanayi tipi tüpün patlaması sonucu yaşanan bir olay. Tüpün patladığı binada hasar var. Çok sayıda yaralı var, durumu ağır olanlar da var. 20 kişiyi ekiplerimiz hastaneye kaldırdı. Kendi imkanlarıyla gidenler de olabilir. Kesin sayıyı biraz sonra vereceğiz" dedi.

Torbalı Belediye Başkanı Demir: Sanayi tüpü gaz kaçırmış

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir bir başka açıklamasında da olayla ilgili şu detayları aktardı:

"Burada bir dükkanda sanayi tipi tüpten bir gaz kaçağından kaynaklı olduğu söyleniyor. İnanılmaz derecede zarar vermiş durumda binalara. Gaz kaçağı diye konuşuluyordu ama tüp olduğu söyleniyor şu an yetkililer tarafından. 3 tane kaybımız vardı, şimdi bir kaybımız daha geldi 4 oldu toplam kaybımız. Bir dükkandan kaynaklandığı söyleniyor. 20 civarında yaralımız var. 2 tane daha ağır yaralı olduğu bilgisi geldi bana."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.