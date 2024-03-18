İzmir Valiliği'nden Nevruz açıklaması: Gözaltı sayısı 35'e yükseldi

İzmir'de, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Nevruz Mitingi sonrası gözaltına alınanların sayısı 35'e çıktı.

İzmir Valiliği, DEM Parti'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği Nevruz'a ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu Meydanı'nda dün gerçekleştirilen Nevruz Mitingi'nde "kanunsuz slogan attığı" belirtilen 28 kişi daha, "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Toplantının dağılımı sırasında kanunsuz slogan atan 7 kişiyle gözaltına alınanların sayısı 35 oldu.

Yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve fişek, bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.