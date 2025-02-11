İzmir'de AFAD teyakkuza geçti! 70 kişilik ekiple deprem hazırlığı başladı

Ege Denizi'nde, Santorini Adası ve çevresinde 28 Ocak 2025'ten bu yana devam eden sismik hareketlilik dikkat çekiyor. Depremler, adanın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşırken, odak derinliklerinin 5 ila 25 kilometre arasında değiştiği belirtildi. AFAD verilerine göre, şu ana kadar büyüklüğü 3'ün üzerinde olan deprem sayısı 1000'e yaklaştı. Bölgede kaydedilen en büyük deprem ise 5.2 büyüklüğünde oldu.

Deprem kurulu İzmir'de toplanacak

Sismik hareketliliğin artmasıyla birlikte, AFAD Deprem Danışma Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün yanı sıra uzman bilim insanlarının da yer aldığı bir kurul oluşturuldu. Süreci yakından takip eden bu kurulun, önümüzdeki günlerde İzmir’de bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapması planlanıyor. Toplantının 12 veya 13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Toplantı öncesinde sahada incelemeler yapılacak ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir değerlendirme toplantısı düzenlenecek.

İzmir'e 70 kişilik ekip

AFAD, olası bir acil duruma hızlı müdahale edebilmek için çeşitli illerden 70 kişilik bir ekibi İzmir’de görevlendirdi. Ayrıca İzmir, Aydın ve Muğla'da kurulan mobil siren sistemlerinin sadece tsunami uyarıları için değil, deprem, sel ve diğer acil durumlarda da bölge halkını bilgilendirmek amacıyla kullanılacağı açıklandı.

Tsunami felaketi yaşanmıştı

30 Ekim 2020’de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından deniz suyunun çekilmesiyle tsunami oluşmuştu. Sığacık ve Akarca mahallelerindeki kıyı kesimleri su altında kalırken, araçlar ve dükkanlar zarar görmüştü. Kıyıdaki tekneler de bu felaketten etkilenmiş, 87 yaşındaki Fatma Laike Erçetin ise tsunamide boğularak hayatını kaybetmişti.