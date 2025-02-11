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TCMB Başkanı Karahan Denizli'de iş dünyasıyla buluştu

TCMB Başkanı Karahan, Denizli'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Haber Merkezi
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TCMB Başkanı Karahan Denizli'de iş dünyasıyla buluştu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Denizli'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Karahan, kentteki temasları kapsamında TCMB Denizli şubesinde incelemelerde bulundu.

Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret eden Karahan, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda düzenlenen "TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı"na katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Coşkun, Denizli'nin tükettiğinden daha fazlasını üreten bir şehir olduğunu söyledi.

Geçen yıl kentten yaklaşık 4,4 milyar dolar ihracatın gerçekleştirildiğini belirten Coşkun, "Ürettiğini aynı zamanda ihraç ediyor. Bu anlamda ciddi potansiyeli olan bir şehir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de büyüme ve kalkınmanın yolunun üretmek, istihdam yaratmak ve ihracat yapmaktan geçtiğini ifade etti.

Merkez Bankası'nın almış olduğu kararları sonuna kadar desteklediklerini kaydeden Zeybekci, "Başka Türkiye yok, biz büyüyeceğiz, gelişeceğiz ve o muasır medeniyet seviyesinin ötesine mutlaka geçeceğiz." diye konuştu.

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıda, TCMB Başkanı Karahan, "TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm" konulu sunum yaptı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, oda ve borsa başkanları, iş dünyasının temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

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