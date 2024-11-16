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İzmir'de AIDS'ten ölen çocuğun istismara uğradığı iddialarına yalanlama

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, AIDS nedeniyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı iddialarını yalanladı.

Haber Merkezi
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İzmir'de AIDS'ten ölen çocuğun istismara uğradığı iddialarına yalanlama
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İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan ancak AIDS olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki A.E.K. 11 Kasım'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Çocuğa istismar sonucu AIDS bulaştığı iddiaları ise, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yalanlandı.

"İstismar bulgusuna rastlanmadı"

Cinsel istismar iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"HIV virüsü sebebiyle vefat eden 13 yaşındaki A. K. isimli hastamıza dair basına yansıyan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır. Süreç yargıya intikal etmiş olup devam etmekte olan bir soruşturma konusudur. Kamuoyunu yanıltan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatırız. Konu hassasiyetle takip edilmekte olup ilgili makamlarca gelişmelere ilişkin gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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