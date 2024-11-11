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İzmir'de soba faciası! 5 kardeş hayatını kaybetti

İzmir’in Selçuk ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
İHA
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İzmir'de soba faciası! 5 kardeş hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne de eve geldi.

Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocukların yangın sırasında evde yalnız oldukları belirtildi.

Yangının elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

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