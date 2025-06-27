  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Jennifer Lopez İstanbul’a geliyor: 50 hayranıyla 100 bin lira karşılığında birebir sohbet edecek
Takip Et

Jennifer Lopez İstanbul’a geliyor: 50 hayranıyla 100 bin lira karşılığında birebir sohbet edecek

5 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı'da konser verecek olan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez konser öncesinde hayranlarıyla 100 bin lira karşılığında birebir sohbet edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Jennifer Lopez İstanbul’a geliyor: 50 hayranıyla 100 bin lira karşılığında birebir sohbet edecek
Takip Et

İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek olan Jennifer Lopez, 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan "Meet & Greet" biletleri çerçevesinde 50 hayranıyla bir araya gelecek, sohbet edip fotoğraf çektirecek.

Alana özel bir noktadan giriş yapacak olan 50 kişi, konseri VIP’den izleyecek. “Meet & Greet” biletleri, yakında satışa açılacak.

Ayakta dinlemek 105 bin TL: Jennifer Lopez konseri için bilet fiyatları açıklandıAyakta dinlemek 105 bin TL: Jennifer Lopez konseri için bilet fiyatları açıklandıGündem
Tuğba Ekinci "sınıfsal nefret söylemi" nedeniyle para cezasına mahkum edildiTuğba Ekinci "sınıfsal nefret söylemi" nedeniyle para cezasına mahkum edildiGündem
Sezen Aksu'nun "Paşa Gönül Şarkıları" adını verdiği albümü yayınlandıSezen Aksu'nun "Paşa Gönül Şarkıları" adını verdiği albümü yayınlandıKültür-Sanat
Gündem
Bursa’da orman yangını köydeki evlere sıçradı: Köy sakinleri gözyaşları içinde tahliye edildi
Bursa’da orman yangını köydeki evlere sıçradı: Köy sakinleri gözyaşları içinde tahliye edildi
DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi açıklaması
DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi açıklaması
"Mutlak butlan" tartışmasına MHP'den ilk yorum: CHP'de yangın bacayı sarmıştır
"Mutlak butlan" tartışmasına MHP'den ilk yorum: CHP'de yangın bacayı sarmıştır
Zonguldak'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Zonguldak'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Maltepe'de panik dolu anlar! Bir binanın 8. katındaki balkon çöktü
Maltepe'de panik dolu anlar! Bir binanın 8. katındaki balkon çöktü
Atatürk’ün Sivas’a gelişi 106. yılında törenle kutlandı
Atatürk’ün Sivas’a gelişi 106. yılında törenle kutlandı