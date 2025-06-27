Jennifer Lopez İstanbul’a geliyor: 50 hayranıyla 100 bin lira karşılığında birebir sohbet edecek

İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek olan Jennifer Lopez, 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan "Meet & Greet" biletleri çerçevesinde 50 hayranıyla bir araya gelecek, sohbet edip fotoğraf çektirecek.

Alana özel bir noktadan giriş yapacak olan 50 kişi, konseri VIP’den izleyecek. “Meet & Greet” biletleri, yakında satışa açılacak.