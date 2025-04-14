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Ayakta dinlemek 105 bin TL: Jennifer Lopez konseri için bilet fiyatları açıklandı

Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" turnesi kapsamında Türkiye'de iki dev konser verecek. Antalya ve İstanbul’da sahne alacak olan dünyaca ünlü yıldızın bilet fiyatları 10 bin TL'den başlayıp 666 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Haber Merkezi
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Ayakta dinlemek 105 bin TL: Jennifer Lopez konseri için bilet fiyatları açıklandı
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Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, “JLO Live In 2025” dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor. Ünlü sanatçı, 1 Temmuz’da Antalya ve 4 Temmuz’da İstanbul olmak üzere iki büyük konserde hayranlarıyla buluşacak.

Konserin bilet fiyatları da belli oldu. Jennifer Lopez’i ayakta izlemek isteyenler için biletler Antalya’da 25 bin 465 TL ila 71 bin 951 TL arasında satışa sunuldu. İstanbul konserinde ise ayakta biletler 10 bin 859 TL'den başlayıp 105 bin 372 TL’ye kadar çıkıyor.

VIP bölüm 666 bin tl

Jennifer Lopez’i VIP bölümünden izlemek isteyenler için ise fiyatlar daha da yüksek. VIP biletler, 71 bin 267 TL ile 666 bin TL arasında değişiyor.

Jennifer Lopez’in Türkiye’de gerçekleştireceği bu iki büyük konser, hem müzik hem de magazin dünyasında şimdiden büyük yankı uyandırmış durumda.

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