Jeremy Rifkin kimdir, kimlere danışmanlık yaptı?

Jeremy Rifkin ismi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. Bunun nedeni ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak Jeremy Rifkin'i belirlemesi oldu. Daha önce eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e de danışmanlık yapan Jeremy Rifkin'in yanı sıra Daron Acemoğlu da CHP'nin ekonomi kadrosunda yer alacak isimlerden biri olarak belirlendi.

Jeremy Rifkin, 26 Ocak 1945 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Denver, Kolorado'da dünyaya geldi. Çocukluğu Chicago'da geçen Jeremy Rifkin, 1967 yılında Pensilvanya Üniversitesi'nden mezun oldu. Ardından Wharton School of Finance and Commerce'de eğitimine devam etti.

ABD'nin Vietnam savaşı yıllarında savaşı protesto edenlerden olan Jeremy Rifkin, bu yıllarda Tufts Üniversitesi'ndeki Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu'na katıldı ve eğitimine devam etti.

2000'li yıllarla birlikte siyasi danışmanlık vermeye başlayan Jeremy Rifkin, Avrupa Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, İspanya'da danışmanlık yapmıştır. Rifkin, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Portekiz Başbakanı Jose Socrates ve Slovenya Başbakanı Janez Janša’ya Avrupa Konseyi Dönem Başkanlıkları sırasında ekonomi danışmanlığı yapmıştır.