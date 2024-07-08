Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza meydana geldi: Seferler aksadı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandığını duyurdu.
Metro İstanbul paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) July 8, 2024
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.