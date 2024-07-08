  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza meydana geldi: Seferler aksadı
Takip Et

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza meydana geldi: Seferler aksadı

Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza meydana geldi: Seferler aksadı
Takip Et

Metro İstanbul sosyal medya hesabından Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandığını duyurdu.

Metro İstanbul paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Özgür Özel, Fransa'daki Sol İttifak'ın seçim zaferini kutladıÖzgür Özel, Fransa'daki Sol İttifak'ın seçim zaferini kutladıGündem

 

Tıbbı aromatik bitki ihracatı 1 milyar dolara ulaşabilirTıbbı aromatik bitki ihracatı 1 milyar dolara ulaşabilirŞehirler

 