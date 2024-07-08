Tıbbı aromatik bitki ihracatı 1 milyar dolara ulaşabilir

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Türkiye’nin önemli tıbbi-aromatik bitki ihracatçısı, Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve WTB Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Civan, 2023 yılında kekik, defne yaprağı, ada çayı, meyan kökü, biberiye, meşe palamudu, ıhlamur ve diğer tıbbı-aromatik bitkiler olmak üzere 154 milyon 543 bin dolarlık tıbbi aromatik bitki ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

2023’te toplam tıbbi aromatik bitkiler miktarında bir önceki yıla göre yüzde 37, dolar bazı ihracatta ise yüzde 27 düşüş olduğunu belirten Civan, tıbbi aromatik bitkiler toplam ihracatının birim değerinin de 1,17 dolar gerçekleştiğini kaydetti.

İklim değişikliği ve yanlış uygulamalar nedeniyle 2023 yılında kekik üretiminin bir önceki yıla göre değerde yüzde 7, miktarda yüzde 2, defne yaprağı değerde yüzde 7,07 artış, miktarda ise yüzde 5 düşüş olduğunu ifade eden Civan, ada çayında da miktar ve değerde yüzde 14’er azalma olduğunu vurguladı.

İhracatta yüzde 5 büyüme hedefi

Tıbbi bitkilerde miktarda yüzde 10, dolar bazı değerde yüzde 71 artış, meyan kökü miktarda yüzde 50, dolar bazında yüzde 20 düşüş, biberiye de ise miktarda yüzde 27, değerde de yüzde 24 azalma, ıhlamurda ise miktarda yüzde 27, değer bazında da yüzde 32 azalma olduğunu anlatan Ergin Civan, İyi Tarım Politikaları ve doğru politikalarla Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkiler ihracatının 1 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti. Ergin Civan, şöyle devam etti:

‘’Türkiye 2023 yılında 132 bin 23 ton tıbbi ve aromatik bitki ihracatından 154 milyon 543 bin dolar döviz geliri sağladı. Buna ayrıca yıllık 120 milyon dolarlık gül ve diğer uçucu yağları ihracatı da eklemeliyiz. Tıbbi ve aromatik bitki ihracatında yıllık yüzde 5 büyüme hedefliyoruz. Dünya pazarı da düzenli olarak büyüyor. Bu yıl kuraklık etkisi var. Buna rağmen yine de küçük de olsa üretim ve ihracatta döviz olarak bir artış bekliyorum.’’

Sektörün sıkıntıları

Sektörün üretim aşamasında sıkıntıları olduğunu anlatan Ergin Civan, ‘’Kaliteli üretim, ilaç kalıntısı, PA tohumu problemi olmayan İyi tarım uygulamalarıyla izlenebilir ve sürdürülebilir bir eko-sistem oluşturulmalı. Tüm paydaşlar çiftçileri desteklemeli ve özellikle kıraç arazilerde aile işletmeleri desteklenmeli. Çiftçilere eğitim verilmeli ve ürün planlaması yapılmalı. Kooperatif ve Lisanslı depoculuk olanakları yerel ölçekte hayata geçirilmeli. Organik tıbbi- aromatik bitkiler üretim havzaları oluşturulmalı. Üretimin her aşaması tarladan başlayarak sertifikalandırılmalı ve bu konuda teşvik verilmeli. Tarım il ve ilçe müdürlükleri saha da daha aktif olmalı. Bu sektörün ihracat hacmi doğru tarım politikası ve teşviklerle çok kısa sürede 1 milyar dolara ulaşabilir. Yağlı tohumlar haşhaş, anason, kimyon, susam ve benzeri ürünlerinde yaklaşık 70-100 bin dolar arası yıllık ihracat hacmi bulunuyor.’’