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Özgür Özel, Fransa'daki Sol İttifak'ın seçim zaferini kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa’da genel seçimlerin ikinci turunu birinci sırada bitiren Sol İttifak’ı kutladı.

Haber Merkezi
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Özgür Özel, Fransa'daki Sol İttifak'ın seçim zaferini kutladı
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Fransa’da genel seçimlerin ikinci turu tamamlandı. Buna göre, ikinci turu sol ittifak Yeni Halk Cephesi birinci sırada yer alırken, Macron'un partisi Rönesans ikinci, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi üçüncü sırada yer aldı.

Özgür Özel: Memnuniyetle karşılıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol İttifak’ın seçim zaferini X hesabından kutladı. Özel’in açıklaması şöyle: Fransa'da Parlamento Seçimleri'nin 2'nci turunda aşırı sağa karşı büyük bir zafer kazanarak seçimleri 1'inci sırada bitiren Sol İttifak'ı kutluyor, İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum.

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